La pérdida de José José ha dejado un enorme vacío en los corazones de los fans del artista mexicano, quien dejó este mundo a la edad de 71 años, ante el fallecimiento del famoso, diversas famosos del medio de la farándula compartieron emotivos momentos junto al "Príncipe de la canción".

Carmen Salinas a través de una entrevista reveló cómo se enteró de la muerte del cantante, pues aseguraba que quizás la noticia haya sido una broma, pues recuerda que han realizado comentarios en torno a la muerte del cantante, pero, cuando realmente fue confirmado el fallecimiento de José José, la actriz tuvo un momento de nostalgia, pues no podía creer lo que ocurría.

Durante el programa especial de "Venga la Alegría" dieron a conocer la entrevista que le hicieron a la actriz, pues elle reveló que fue una gran amiga del cantante mexicano, pues la famosa recordó cuando trabajó con él en una película.

Carmen Salinas arremete contra la viuda de José José tras la muerte del cantante

"Todo por lo que las señoras Saras, la esposa y la hija, no dejaron a los hijos, porque quieran o no Saras, aquí tiene unos hijos Pepito y Marysol... periodistaa muy respetables y no les abrieron la puerta, imperdonable lo que hicieron estas señoras. Queremos que traigan el cuerpo de Pepe para que la hagamos un homenaje nosotros".

La actriz Carmen Salinas ha estado conmovida por la pérdida de un gran artista como lo fue José José, quien se entregó a su público en cada escenario donde interpretaba sus grandes éxitos. Durante la entrevista la artista expresó su enojo en contra de la viuda del cantante y envió un contundente mensaje.

"Por sobre de esas señoras, ya estuvo, ya que se faje Pepito y Marisol y se traigan de perdido el cuerpo de su padre para darle sepultura en su país en su México".

