Carmen Salinas: "Que los gays sigan adoptando"

La actriz mostró su postura sobre la adopción de niños por parte de parejas homosexuales

La actriz Carmen Salinas mostró su postura respecto de las adopciones de niños por parte de parejas homosexuales y de paso respondió así a las declaraciones de Laura Zapata. Zapata causó revuelo la semana pasada al pedir a los gays que “adopten perritos” , pero no niños. Durante un reciente evento público, Salinas habló al programa “Suelta la Sopa” sobre lo que opina al respecto: “Yo qué me voy a meter con las gentes que estén en contra, Dios las bendiga. A mí me parece que hasta una gente gay cuida mucho mejor a un niño que los 'normalitos'”. “Que los gays sigan adoptando muchos niños”, añadió.