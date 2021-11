Carmen Salinas ¿Por qué su familia busca a neurólogo militar?

Carmen Salinas es la famosa actriz que se encuentra delicada de salud, por lo que su familia está buscando un especialista para que pueda ver su caso, mientras tanto se ha destacado que se mantienen unidos, apoyando al actriz.

"El otro neurólogo nos dijo que venía uno (a verla) y resultó que no. Ahorita un amigo nos está consiguiendo un neurólogo militar que es amigo de él", compartió, tristemente el sobrino de la actriz mexicana.

Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas salió del hospital en el que la artista y política Carmelita Salinas se encuentra desde anoche para comentar que hasta ahora la condición de la estrella se mantiene igual: misma saturación y sin medicamentos más que para el dolor.

Reporte de salud de Carmen Salinas

Carmen Salinas ha incursionado en la política mexicana

"El doctor me dice que ahorita no van a hacer nada (ningún tipo de estudios). El informe va a ser mañana", y agregó cuál es una de las posibles causas de que haya ocurrido esta situación en la famosa actriz Carmelita Salinas

"El doctor me comentó ahorita que es como alguien que sufre del corazón, pero ella de hipertensión, siempre ha sido hipertensa, desde el fallecimiento de mi primo Pedrito, toma medicamento para la hipertensión".

Pese a lo difícil de esta situación, Briones agradeció todo el apoyo que han recibido de la gente y la prensa: "Ella es muy querida, todo el mundo me ha hablado, acabo de hablar con Ana de la Reguera, me dijo que si podía venir y le digo que no hay forma, nadie puede entrar a verla, solo su nieta y yo estamos como responsables".

"Seguimos con esperanzas y pidiéndole a Dios que nos haga el milagro".

Los pendientes de la famosa actriz

Carmen Salinas sigue delicada de salud

La destacada actriz Carmelita Salinas sí estaba grabando con Nicandro Díaz la telenovela "Mi Fortuna es Amarte", y tenía el estrés laboral normal, pero nada extraordinario, por lo que aún no determinan con exactitud qué es lo que ha provocado el derrame cerebral.

"Estaba cansada por el estrés del trabajo, ustedes saben que ella siempre siempre ha trabajado mucho”.

El sobrino de la actriz también ha dicho: “Nos tumba a muchos de nosotros trabajando. El señor Nicandro le daba cuatro o cinco escenas y se las juntaba todas, si llegábamos a las 10, a las tres ya estaba de salida".

Cabe destacar que para finalizar el reporte de estado de salud de la querida Carmen Salinas pidió que quienes la conocen oren por la actriz de 82 años.

