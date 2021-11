Carmen Salinas: Intentan hackear el WhatsApp de la actriz

La familia de Carmen Salinas informó que han intentado hackear el WhatsApp de la actriz con la finalidad de pedir dinero para supuestamente solventar los gastos de la hospitalización, por lo que exhortó hacer caso omiso a cualquier mensaje en el que soliciten dinero para Carmelita.

Intentaron hackear el WhatsApp de Carmen Salinas mientras ella está hospitalizada.

“El WhatsApp de mi tía ahorita me lo intentaron hackear, me llegaron mensajes de que lo están intentando hacer, que ingresara unos códigos, obviamente no los metí, no sé quién lo esté haciendo, pero sí para que tengan cuidado.

“Ven que está de moda hackear y pedir dinero a nombre de la persona, si pueden difundirlo, nadie está pidiendo dinero”, puntualizó Gustavo Briones, sobrino de Salinas.

Agregó que en estos momentos están recibiendo apoyos económicos de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) para cubrir los gastos de la hospitalización, por lo que nuevamente exhortó a los contactos de la actriz a no caer en engaños si es que alguien recibiera un mensaje en el que les pide dinero para ella.

Último reporte del estado de salud de Carmen Salinas

El reporte sobre el estado de salud de Carmen Salinas no es favorable.

La tarde noche de este viernes la familia brindo un segundo informe sobre la salud de Carmen Salinas, en el cual reportan que no hay ningún cambio en su estado de salud.

“No ha habido mejoría, pero tampoco ha avanzado el derrame, lo único que nos dicen es que esperemos y está grave”, señaló el sobrino.

Mientras que la hija de la actriz señaló que la tomografía que le realizaron, arrojó los mismos resultados que ya sabían, pero el sábado seguirán realizándole algunos estudios, los cuales están siendo pagados por la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

“La ANDA nos está apoyando, ya que mi tía es socia vitalicia y sí va haber gastos que no van a estar dentro de lo que la ANDA cubra, pero nos están dando todas las atenciones aquí en el hospital”, aclaró Briones.

Maru, la hija de Carmen, volvió a puntualizar que su mamá se encuentra estable y que hasta el momento en ningún estudio ha salido mal.

“Acabo de ver otra vez a mi mamita, sigue igual, está estable dentro de su gravedad, pero la tomografía salió igual con el mismo problema, el electro salió muy bien y todos los otros estudios han salido muy bien, pero todavía sigue con el problema con lo que le pasó en su cerebro, pero va evolucionando poco a poco”, dijo.

