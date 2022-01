Carmen Muñoz rompe el silencio sobre su polémica salida de TV Azteca

La conductora aseguró estar feliz de regresar a Televisa.

La Verdad Noticias te dio a conocer hace unos días que Carmen Muñoz confirmaba en entrevista exclusiva para la revista TVyNovelas que los rumores de su regreso a Televisa eran ciertos. Ahora, la conductora ha roto el silencio y se pronuncia al respecto de su abrupta salida de TV Azteca.

Por medio de un comunicado compartido en Instagram, la ex estrella de Enamorándonos y Al Extremo reveló que se había ausentado de la televisión para tomarse un tiempo y convivir con su familia: “En estos tiempos difíciles por los que estamos atravesando todos, considero que lo mejor es refugiarnos en la familia y aprovechar cada instante”.

La conductore decidió darle prioridad a su familia y pasar tiempo con ellos.

Asimismo, la también esposa de Juan Ángel Esparza señaló que en este tiempo recibió ofertas laborales. Tras analizar todas y cada una de ellas, tomó la decisión de regresar a Televisa, una empresa para la que trabajó hace 16 años y que siempre le ha brindado todas las facilidades, apoyo y tiempo, siendo este último el que más necesitaba actualmente.

“Agradezco enormemente esta nueva etapa profesional y estoy segura que el proyecto que la empresa ha designado para mi será del agrado de todo ustedes”, finalizó Carmen Muñoz sin revelar mayor detalles de su próxima aparición en pantalla, ahora del lado de Televisa.

TV Azteca no le llegó al precio

La conductora dio primicia de su llegada a Televisa en entrevista exclusiva para TVyNovelas.

En entrevista para TVyNovelas, la conductora confirmó su llegada a Televisa y negó que fueran ciertos los rumores de su incursión en Hoy. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que reveló que su relación laboral con TV Azteca terminó debido a que las condiciones de su contrato no le convenían. Eso sí, aseguró que no hay problemas con dicha empresa.

“No renové contrato porque las condiciones en ese momento no eran las que yo necesitaba, y aparte, creo que fue un buen momento para hacer una pausa y disfrutar más a mi familia… Me fuí agradecida y ahora estoy abierta a nuevas oportunidades con muchísima ilusión”, declaró la hoy ex estrella de la televisora del Ajusco.

¿Cuántos años tiene Carmen Muñoz?

Fue gracias a Enamorándonos y Al Extremo que la conductora se ganó el reconocimiento del público televidente.

Carmen Muñoz tiene 47 años de edad. La conductora nació el 27 de junio de 1974 en la Ciudad de México y es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Debutó en la televisión formando parte del Canal Once pero la fama le llegó al conducir Enamorándonos y TV Azteca, y ahora ha confirmado su regreso a Televisa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales