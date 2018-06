¡Carmen Muñoz le dio tremenda cachetada a Adrián Cue en plena transmisión!

Carmen Muñoz y Adrián Cue se salieron del foro de Enamorándonos y cruzaron al de sus vecinos, tal y como ellos lo llamaron; de tal manera que se hicieron presentes en el foro de ‘Mi pareja puede’, mismo que conduce Facundo; quién les dio una cálida bienvenida.

Al momento de la llegada de Carmen Muñoz y Adrián Cue muchos de las personas que forman parte del público comenzaron a hacer su escándalo de la emoción al verlos, pues han logrado poner en alto el estatus del programa más exitoso en los últimos dos años, Enamorándonos.

Después de una serie de comentarios chuscos, Facundo preguntó: ¿cuántas parejas han unido en Enamorándonos?; a lo que los conductores le respondieron:

Mientras que Facundo salió con un nuevo comentario y dijo, “bueno porque yo en mi programa, ya divorcié a ocho”…

“Yo les digo no importa porque si aquí fracasa el amor porque les demuestro que no se llevan bien y que no confían el uno al otro, crúcense al foro de enfrente y ahí encuentran”; añadió Facundo.