Carmen Jara insulta a Chiquis Rivera y afirma que NO CANTA NADA (VIDEO)

La cantante Carmen Jara explotó en contra de la hija de “La Diva de la Banda”, pues a su parecer no canta nada Chiquis Rivera, además de que se dio tiempo para hablar de la boda de Chiquis Rivera.

En vísperas de preparar el álbum número 33 de su carrera declaró que la prensa debe atender a los verdaderos artistas con talento y no darle fama efímera a la gente que no lo tiene, haciendo un énfasis en la familia Rivera.

“Les han dado tanta fama (a los Rivera) y me dio mucho coraje y así como yo, hay muchos artistas que tenemos muchísimo tiempo sacrificándonos pero no hay cabida para nosotros, siempre hay cabida para la gente más problemática, la gente más negativa, la gente más porquería...”, dijo.

Dentro de sus declaraciones de igual manera hizo la referencia de lo ocurrido en la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, cuando la seguridad que resguardaba el lugar agredió a los camarógrafos del programa “El Gordo y La Flaca”.

“Yo ya estoy harta, osea, yo de alguna manera yo tengo también como artista que hablar por mí, habemos gente que estamos desesperados porque volteen a vernos”, recriminó.

Al final explotó en contra del talento que tiene la hija de “La Diva de la Banda”, haciendo alusión que es el apellido nada más lo que la tiene en la boca de todos.

“Todo el mundo pone las canciones y saben que no canta ni madres, osea, no canta, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, qué los sigan golpeando, que los sigan agrediendo. Yo tengo una trayectoria y una carrera de la cual me debo sentir orgullosa, yo no tengo porque andar correteando a una persona que ni siquiera trayectoria tiene, ni que fuera una actriz de Hollywood, cuál legado, cuál legado, no hay nada”.

