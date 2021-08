Carmen Campuzano se negó a aparecer en una película con Sylvester Stallone

Carmen Campuzano durante muchos años fue considerada un ícono del modelaje en los 90s. Por lo cual, es posible que muchos famosos querían colaborar con ella por su espectacular belleza que la caracterizaba. Pero ahora, Carmen confesó que se negó a trabajar en una cinta con los actores Sylvester Stallone y Steven Seagal.

La razón por la que la actriz y modelo mexicana decidió rechazar a dos grandes estrellas de Hollywood es porque posiblemente los famosos querían “algo más” de Campuzano.

“Más bien ellos se quedaron con las ganas, y te estoy hablando de un Steven Seagal, un Sylvester Stallone, pero quiero decirte que yo no soy trofeo de guerra de nadie”, declaró la supermodelo Carmen Campuzano durante una entrevista con la prensa en la Ciudad de México.

Carmen Campuzano logró su éxito con su trabajo

Carmen declaró que no trabajó con los famosos por que posiblemente querían algo más de ella

Carmen también afirmó durante su conferencia que ella ha logrado todo su éxito como modelo, actriz e incluso cantante, gracias a su trabajo. “Yo a lo largo de mi carrera para tener los éxitos que he tenido, y para ser la reina de las pasarelas y todo lo que he logrado, no ha sido un intercambio de carne, porque nací para eso”, comentó.

Por lo cual, decidió rechazar la oferta de trabajar con el actor Sylvester Stallone “hasta quería que yo participara en una película con él, ¡que si no quería ser la próxima protagonista de una de sus películas!… pero pues, será muy lo que sea, pero no es de mi gusto y como les digo yo no soy trofeo de guerra”, aseguró.

Sin embargo, no dió muchos detalles de cómo fue que tuvo ese acercamiento con Stallone y con Seagal. Pero es probable que los artistas quedaron cautivados con la mexicana durante aquella época.

Carmen Campuzano está feliz con su pareja

Carmen declaró sentirse muy bien con su pareja actual/Foto: DY

Campuzano aseguró que actualmente está muy feliz con su pareja, un hombre llamado Julio César Barragán, con quien lleva más de un año de romance. “Yo creo que soy muy afortunada con el hombre que tengo como compañero, Dios acomoda todo para bien”, relató.

“¿Cuánto tiempo estuve yo sola?, porque además así lo requería para procesar todo lo que aprendí, todo lo que tenía que ordenar en mi vida… ser mágica, etérea e inalcanzable”, agregó la también DJ, Carmen Campuzano.

