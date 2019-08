Carmen Campuzano: la vez que rechazó a Luis Miguel

La ex modelo, actriz y cantante, Carmen Campuzano, fue una de las modelos más solicitadas en el pasado, incluso llegando a tener peticiones de grandes personalidades, y dándose el lujo de rechazar con quienes no quería participar o colaborar, como Luis Miguel y Sylvester Stallone.

Relató que en una ocasión fue invitada a participar en un video musical para el cantante, específicamente el de “pega la vuelta”, al cual ella se negó pues no quería verse involucrada con Luis Miguel, y temía que su participación en dicho video fuera con otros intereses, algunos de carácter sentimental.

“Incluso el día de la grabación me estuvieron hablando varias veces para que fuera, me decían 'pero si es con Luis Miguel' - 'sí pero yo soy la Luis Miguel de las modelos”, relató Carmen Campuzano.

Carmen Campuzano: la vez que rechazó a Luis Miguel

Pero no solo fue Luis Miguel, sino que Carmen Campuzano pudo tener el lujo de rechazar a Sylvester Stallone, quien, según la ex modelo, este le tiraba la onda, o sea, intentaba ligarsela, pero ella se daba a cotizar.

“Puedo decir que Sylvester Stallone me tiró la onda durísimo, al igual que Steven Seagal, porque la verdad en esos ayeres estaba yo 'pretty, pretty'. No los hice trofeos de guerra míos, porque soy muy especial en esos asuntos, no iba a ser una aventura aunque fuera el super artista, yo también me doy mi paquete”, confesó Carmen Campuzano.

Carmen Campuzano había estado metida en escándalos por las adicciones a Droga y alcohol, sin embargo, desde hace 6 años se encuentra sobria, por lo que busca celebralo, y está luchando por ser la titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones.

Carmen Campuzano: la vez que rechazó a Luis Miguel

Te puede interesar: Carmen Campuzano: cirujanos DESAHUCIAN su nariz (FOTO)

Carmen Campuzano se encuentra en un momento estable, con una relación, y varios proyectos en puerta para lo que resta de este año, o al menos, eso fue lo relatado por esta modelo y cantante.