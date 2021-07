Carmen Aub muestra las cicatrices de sus senos sin pena

La actriz mexicana Carmen Aub mostró las cicatrices de sus senos tras quitarse los implantes que tenía desde hace 10 años, cuando decidió someterse a un procedimiento estético para aumentar el tamaño de sus mamas.

En La Verdad Noticias dimos a conocer que hace nueve meses, una de las protagonistas del “Señor de los Cielos” tomó la decisión de retirarse los implantes y ahora no teme mostrar sus cirugías, pues afirma que revelan el mapa del camino que ha seguido para aprender a quererse así misma.

La actriz dijo que no se arrepentía de haberse aumentado el busto, pues en parte fue para mejorar su físico debido a la profesión a la que se dedica pero tras mucho pensarlo decidió quitárselos y reveló los motivos por los cuales tomó la decisión.

La actriz mexicana se siente orgullosa de sus senos

A través de sus redes sociales ha presumido la nueva apariencia de su cuerpo tras la cirugía para remover lo que por una década formó parte de ella y sin tapujos dejó ver la marca “de ancla” que tiene en ambos senos.

“Me puse implantes de seno, no me arrepiento, me encantaron, me dieron muchísima seguridad, sobre todo en el medio que me desenvuelvo”.