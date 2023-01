Carmen Armendáriz recuerda cuando le dio su primera oportunidad a Del Toro

Guillermo del Toro quien se coronó anoche en la entrega de los Globos de Oro 2023 por la película Pinocho que fue considerada como mejor película animada, es bien recordado por quien le dio su primera oportunidad en México para ambientar, dirigir y actuar en nuestro país, la productora de televisión Carmen Armendáriz.



La Verdad Noticias platicó en exclusiva con Armendáriz quien a través de un recorrido por el tiempo se remontó a 1989, año en el que estrenó el programa La Hora Marcada, emisión en la que Guillermo del Toro era el ambientador y de cómo fue su primer contacto laboral.



"Me mandó un presupuesto por fax muy alto, le comenté que con ese dinero yo pagaba toda la serie y que no podía pagar solo un monstruo y, bueno, al final nos pusimos de acuerdo con Guillermo y a partir de ahí hicimos muchos personajes". Carmen Armendáriz / Productora



Reveló que sin pena, Guillermo del Toro participó como actor en un capítulo de La Hora Marcada.





"Ese capítulo lo escribió con Alfonso Cuarón, se puso su maquillaje en su casa de la CDMX y se fue manejando hasta el Ajusco disfrazado con sus cuatro cuernos, era maravilloso muy maravilloso, para mí un director es actor, yo creo que para poder dirigir hay que saber que es actuar, para llevar a los actores a donde realmente quieres, trae talento en el ADN" .Carmen Armendáriz / Productora



Se dijo orgullosa y contenta de que ahora Guillermo del Toro esté triunfando en la meca del cine, posea premios Oscar y ahora un Globo de Oro por su trabajo como creador de historias.



"Qué padre que lo conocí desde chavo, qué padre que pude darle su primera oportunidad, qué padre que hizo televisión, porque la respuesta es inmediata". Carmen Armendáriz / Productora

Lucía Méndez quien en la década de los ochentas era ya una artista consolidada, alabó el trabajo de Guillermo del Toro quien fue el creador de los famosos ojos amarillos que usó en la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar



"Mi ex marido Pedro Torres le pidió que hiciera los ojos amarillos para Diana y que yo me los quitara y pusiera, él fue muy amable en ponerme los pupilentes, después los usé en mis shows, en ese tiempo no se había metido en el cine internacional, me hizo unos ojos amarillos maravillosos" Lucía Méndez / Actriz y Cantante



La actriz no descarta trabajar pronto con Guillermo del Toro, de quien asegura no ha perdido la humildad de reconocer sus orígenes.

