Carmelita Salinas revela que fue cuñada de Juan Gabriel

Aprovechando el cuarto aniversario luctuoso de Juan Gabriel, la actriz Carmelita Salinas ofreció una entrevista al programa 'Ventaneando' donde reveló un secreto que ella y su familia habían guardado durante muchos años y con mucho recelo sobre el cantante.

Carmelita Salinas confesó que siempre tuvo una gran amistad con Juan Gabriel, pero que ésta comenzó luego de que su media hermana, misma que fue su pareja sentimental por algún tiempo, se lo presentara.

"Juan Gabriel incluso anduvo con una de mis hermanas que ya falleció, Georgina Salinas, vivía en Goméz Palacio, Durango; es media hermana mía, hija de mi papá y además me adoraba mi hermana", aseguró la actriz de 80 años de edad.

Juan Gabriel mantuvo una relación sentimental con una hermana de Carmen Salinas.

Así fue el primer contacto entre la actriz y Juan Gabriel, quien en ese entonces apenas era una estrella naciente.

"Ella me lo mandó a mi casa para que yo lo apoyara, y cuando él vino a la casa le dije 'ándale, ven, siéntate a comer con nosotros', ahí estaba con nosotros, fue a la casa varias veces a bailar", declaró Carmen Salinas.

Carmen Salinas ayudó a Juanga a ser famoso

Carmen Salinas le brindó ayuda a Juan Gabriel para que alcance la fama.

La ex-diputada explicó que le dio un empujoncito a Juan Gabriel para que continuará persiguiendo su sueño de ser famoso.

"No les puedo decir que lo ayudé completamente, pero me dio tanto gusto cómo fue creciendo artísticamente. Con Juan Gabriel me llevé muy bien y todo, llegamos a hacer miles de giras cuando empezaba, anduvimos en todos lados trabajando juntos", agregó Carmen Salinas.

La actriz aprovechó la entrevista para revelar que su fallecido ex-esposo también trabajó junto al intérprete mexicano, por lo que su relación con él siempre fue cercana y estrecha.

"Mi ex-esposo, padre de mis hijos, fue su pianista 25 años, fue de los que corrieron. Casi todos ya están muertos y nunca les dieron nada. En YouTube esta un video del concierto que hizo en Bellas Artes y Juan Gabriel pide un aplauso para las manos del maestro Pedro Plascencia, mi esposo", finalizó Carmen Salinas.

Fotografías: Instagram