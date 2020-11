Carmelita Salinas pide que tengan PIEDAD de Eleazar Gómez

La situación legal de Eleazar Gómez sigue dando de que hablar en las redes sociales y aunque actualmente se encuentra detenido en el Reclusorio Norte de la CDMX por agredir a Tefi Valenzuela, hay celebridades mexicanas que han salido a su defensa e intentan justificar los actos que cometió en contra de su pareja.

Una de ellas ha sido la veterana actriz Carmelita Salinas, quien durante un reciente encuentro con la prensa decidió opinar sobre el caso de Eleazar Gómez, pero lo que llamó la atención fue que intentó justificar su actitud agresiva relacionándolo con el suicidio de su hermano, triste suceso que le reveló la mamá del actor en el cementerio.

"Quién sabe cómo estuvo ese problema, la cosa es que deben pensar muy bien los hombres, antes de levantarle la mano a una mujer. Después, cuando vi la nota de este muchachito Eleazar dije yo, empecé a reflexionar y dije yo ¿Le quedaría algún trauma a este muchachito -por- lo que hizo su hermanito…", comentó la actriz de 81 años.

Eleazar Gómez se encuentra detenido por agredir a Tefi Valenzuela.

Carmen Salinas pide el perdón para Eleazar Gómez

Finalmente y más grave aún, Carmelita Salinas mandó un mensaje a Tefi Valenzuela para que esta lo perdone y así Eleazar Gómez pueda salir de prisión, e incluso pidió que lo haga por la mamá del actor y por el amor que los dos se llegaron a tener en el pasado.

Carmen Salinas causa polémica al opinar sobre el caso de Eleazar Gómez.

"Ojalá que, sí le llegó a tener un poco de amor, de cariño, pues ya no va a volver con él, ya no van a volver, ya no van a regresar, pues que ojalá que reflexione y lo haga por la mamá y por el amor que se tuvieron... de perdonarlo y que Dios lo bendiga. Eso le va a servir de escarmiento para no volver a faltarle al respeto a ninguna mujer", añadió la actriz.

Cabe destacar que las declaraciones de Carmelita Salinas causaron gran polémica en las redes sociales, pues los cibernautas le reclamaron el hecho de que solape los actos agresivos de Eleazar Gómez y que intentara persuadir a Tefi Valenzuela para que sienta pena por la mamá del actor.

¿Qué te parecieron las declaraciones de Carmen Salinas? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

