Carly Rae Jepsen SORPRENDE con el álbum “Dedicated Side B”

La famosa cantante canadiense Carly Rae Jepsen lanzó por sorpresa “Dedicated Side B”, una recopilación de canciones que quedaron fuera de su disco del año pasado y que ahora los dedica a todos su fans.

Casi similar a como lo hizo con su álbum “E·MO·TION Side B” a inicios de su carrera, la cantante canadiense Carly Rae Jepsen publica un disco extra relacionado con su último lanzamiento, “Dedicated”, de 2019.

Detalles de “Dedicated Side B” de Carly Rae Jepsen

“Dedicated Side B” se ha dado a conocer a través de las redes sociales al tiempo que aparecía en las diferentes plataformas de streaming en donde ya se ha vuelto la tendencia del momento, pues es considerado una “oda al pop”.

Este Nuevo album de la canadience ha sido lanzado de forma inesperada, toda una sorpresa atendiendo a que incluye un total de doce nuevas canciones: “This Love Isn’t Crazy”, “Window”, “Felt This Way”, “Stay Away”; “This Is What They Say”, “Heartbeat”, “Summer Love”, “Fake Mona Lisa”, “Let’s Sort The Whole Thing Out”, “Comeback”, “Solo” y “Now I Don’t Hate California After All”.

Hay que destacar que el disco cuenta además con colaboraciones de artistas como Jack Antonoff, Dev Hynes (Blood Orange) o Ariel Rechtshaid en la composición, o de Bleachers en el tema “Comeback”.

Por esta gran novedad musical es que el nombre de Carly Rae Jepsen es tendencia en redes sociales, donde se destaca que es una estrella pop que, aunque no ha vuelto a sonar tan fuerte como lo hizo con “Call Me Maybe”, tiene una fuerte legión de fans que la han revivido en Twitter.

Cabe mencionar que para presentar su nuevo álbum Carly Rae Jepsen ha dejado un mensaje que dice así: “Nuevas melodías para tu blues. Si esto ayuda de alguna manera, estoy aliviado. Enviando todo mi amor y compartiendo el maldito lado B que he estado guardando en mis mejillas”.