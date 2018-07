Carlos Villagrán se despide de su personaje ‘Quico’

El actor Carlos Villagrán se despide definitivamente de su personaje de Quico, quien inició su carrera en el programa d televisión ‘El chavo del 8’.

La estrella durante una presentación en Perú para participar en un show de circo, aprovechó la ocasión para anunciar su retiro definitivo de los escenarios, el actor dijo adiós a su personaje luego de haber interpretado a Quico durante muchos años, Carlos Villagran de 74 años anunció que tiene que despedirse de su personaje, ya que no quiere ser un ‘Quico decrepito’.

El actor quien dio vida a Quico con su peculiar traje de marinero y su manera de hablar con los cachetes inflados, se despido de su personaje.

El actor mencionó: No me van a creer porque lo he dicho tantas veces, pero este sí es el definitivo.