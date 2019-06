Carlos Villagrán al hospital tras una GRAVE complicación de salud

Carlos Villagrán, uno de los actores más queridos a nivel nacional e internacional, pues le dio vida a uno de los personajes más famosos del popular programa de Roberto Gómez Bolaños “El chavo del 8”.

El famoso actor que le dio vida a ‘Quico’ es uno de los pocos sobrevientas del elenco original de esta querida serie, pues hace un par de años ‘Chespirito’ fue el ultimo en despedirse de este mundo.

Aunque aparentemente ‘Quico’ podría seguirle muy pronto, pues recientemente fue hospitalizado de emergencia por complicaciones en su salud, lo que ocasionó una gran preocupación entre sus seguidores en todo el mundo.

Carlos Villagrán, quien actualmente tiene 75 años, fue ingresado en un hospital en la ciudad de Houston, Texas, pues requería de una cirugía, ya que tiene una extraña condición que podría empeorar su salud.

La cirugía fue en una de las partes mas sensibles de su cuerpo, pues le fue extirpado un ganglio justo debajo de la barba, que si no se trataba podría desarrollar alguna condición mucho más grave en el futuro.

“Ahorita estoy descansado, abajo de la barba me quitaron una especie de ganglio y me dijeron 'no tienes nada porque ya te hicimos las pruebas pero se nota la bolita, yo me lo quitaría', entonces dije 'sí quítemelo’”