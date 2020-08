Carlos Villagrán “Quico” habla del asunto de Chespirito Tv

Fue en una entrevista con el programa de Tv Azteca “Venga La Alegría” que Carlos Villagrán, mejor conocido como “Quico”, quien participó en varios programas producidos y creados por Chespirito, opinó sobre la salida del aire de dichos programas.

Sin tapujos, y con mucha sinceridad, el actor explicó su sentir con respecto a que el legado de un actor como lo fue Roberto Gómez Bolaños sea removido de la televisión, y asegura que no se vale que los “negocios de dinero” hagan que las nuevas generaciones no puedan ver este contenido.

“No sé cómo se pueda calificar, pero si el móvil es el dinero, yo creo que les importó más el dinero que la gente" reveló.

Carlos Villagrán no tiene contacto con hijos de Chespirito

La negociación con televisa la ha llevado Roberto Gómez Fernández, quien fue el que reveló que el programa saldría de todas las televisoras del mundo, por lo que el actor que dio vida a “Quico” dijo que quizá sea un plan con maña, ya que el hijo del actor pretende sacar una serie basándose en el trabajo de su padre.

"Yo sospecho que como Roberto Gómez Fernández va a hacer la serie, no sé si sea su pretensión quitar 'El Chavo del 8' para enfocarse más en la serie".

Además dijo que él personalmente no ha tenido ningún contacto con los hijos de “Chespirito”, por lo que espera que si realizan nuevas producciones de El Chavo del 8, al menos lo consideren para su propio personaje, pues aunque Carlos Villagrán no tiene los derechos de este, si le gustaría tener alguna propuesta que le convenga, y que no pongan a un “Quico falso”, pues él es el unico y verdadero.

Crees que, pese al paso de los años ¿Carlos Villagrán aún pueda interpretar a Quico?.