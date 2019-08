Carlos Trejo vs Alfredo Adame, ¿Se pospone por miedo del conductor al "Cazafantasmas"?

Como bien dicen no hay plazo que no se cumpla, pues en esta ocasión a llegado el día de la tan esperada pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, luego de la guerra de declaraciones y el botellazo que lastimó al ex conductor del programa “Hoy” durante la presentación de la contienda y que tuvo que recibir cinco puntadas en el ojo; se tiene previsto el enfrentamiento en el cuadrilátero.

Carlos Trejo vs Alfredo Adame, ¿Se pospone por miedo del conductor al "Cazafantasmas"?

La pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame se tiene pactada para iniciar a las 21:00 horas del centro del país, pero hasta el momento no se ha podido saber si se llevará a cabo; esto luego de que la herida que sufrió el actor según su médico tiene que tener un reposo de 90 días para que pueda sanar dicha lesión.

A pesar de que se tiene prevista la lucha para este viernes 2 de agosto, el afamado “Cazafantasmas”, Carlos Trejo, hizo mención que su rival Alfredo Adame no presentó el certificado médico que aprobara que no podría tener alguna actividad física.

Agradesco a todos los amantes de la MMA y me sorprendió mucho que al presentarse el COBARDE de pitó chico en el frontón mexico empezaron gritaron mi nombre en señal de apoyo....GRACIAS pic.twitter.com/oXB8eMvLk5 — CARLOS TREJO OFICIAL (@ct_caza) July 20, 2019

La 'Pelea del Siglo' entre Carlos Trejo y Alfredo Adame

Por tal motivo se desconoce hasta el momento si la esperada batalla entre Carlos Trejo y Alfredo Adame se llevará a cabo o se estará posponiendo para otra fecha. Además de dicha situación el conductor y actor podría tener una fuerte multa económica en caso de no cumplir con el contrato firmado para celebrar la contienda.

3 de agosto TREJO VS ADAME YA ES OFICIAL pic.twitter.com/NjsC5TSpBb — CARLOS TREJO OFICIAL (@ct_caza) May 28, 2019

Recordar que las diferencias entre Carlos Trejo y Alfredo Adame ocurrió cuando el “Cazafantasmas” apoyó a la ex pareja del conductor tras su divorcio y que salieran a la luz algunas fotos del “pack” del actor, por lo que retó al conductor de los eventos paranormales y es así como se ha ido dando la batalla pactada para llevarse a cabo esta noche y de último momento la batalla se ha pospuesto por la lesión de Adame.

Te Puede Interesar: Carlos Trejo le rompe la cara a Alfredo Adame ¡CON UNA BOTELLA!

Pero de último momento no se ha podido celebrar la 'Pelea del Siglo' entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, por ahora no se han manifestado sobre la siguiente fecha para la contienda, de igual manera no se dieron a conocer los motivos precisos de la cancelación; aunque la lesión en el ojo por parte de Adame podría ser el motivo de que no se lleve a cabo el combate.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos