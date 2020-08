Carlos Trejo revela que no busca publicidad ayudando a hijos de Alfredo Adame

Como informamos hace unos días, Carlos Trejo se enteró de que Alfredo Adame había retirado su apoyo a sus hijos, por lo que los jóvenes tenían que realizar algunas actividades para pagarse la universidad, específicamente Sebastián Adame se había visto en la necesidad de vender pasteles.

Es por ello que el cazafantasmas realizó un video en que se ofrecía a pagar la escuela a Diego, Alejandro y Sebastián, a fin de que no dejen los estudios y no arriesguen su futuro, pues reveló que a su parecer los jóvenes son buenos chicos y que su único defecto es ser hijo del ex conductor de Hoy.

Además el archienemigo de Alfredo Adame, dijo que lo hace de corazón, y que no está en búsqueda de publicidad, y que tampoco lo hace solo para enojar al ex conductor, sino que por el contrario, lo hace porque sabe lo que se siente no contar con el apoyo de tus padres.

“Hay que recordar que yo fui huérfano desde los 11 años, y lo más maravilloso que puede tener uno es la familia, el papá y la mamá. A mi me faltaron y creo que vale la pena apoyarlos así como alguien me apoyó a mí".

Carlos Trejo no siente una “obligación”

El famoso dijo que dará el apoyo de corazón, y por ello le pagará las universidades o lo que necesiten, solo con que se lo pidan, pero parece que por ahora ninguno de los hijos de Alfredo Adame se ha comunicado con él, por lo que reiteró su apoyo y les dijo que se pongan en contacto.

“Les puedo pasar una pensión mensual, que se pongan en contacto conmigo o con mis apoderados y nosotros les pagamos sus universidades o lo que necesiten”.

Ya sea por popularidad, o de corazón, parece que las intenciones de Carlos Trejo son buenas, y quiere que los jóvenes terminen sus estudios. ¿Crees correcto que los hijos de Adame acepten el dinero del cazafantasmas? coméntanos que opinas.