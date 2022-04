Carlos Trejo reacciona a pelea de Alfredo Adame con abogado

Carlos Trejo, mejor conocido como ‘El Cazafantasmas’, se pronunció en redes sociales ante la pelea que Alfredo Adame protagonizó con su abogado durante una conferencia de prensa, en donde el actor intentó defenderse con sus clásicas patadas voladoras, pero no logró y cayó.

Fue a través de un video compartido en su cuenta de Twitter por donde el cazafantasmas expresó cuál fue su reacción al enterarse del enfrentamiento que el conductor tuvo con su representante legal.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, Adame protagonizó una nueva pelea con Manuel Montalvo, apoderado legal y representante de Trejo, durante una conferencia de prensa, hecho que causó furor en redes sociales.

El conocido cazafantasmas compartió un breve video de la pelea que el presentador protagonizó con el abogado y al final del clip apareció burlándose de la situación. El video estuvo acompañado de la frase: “Mi opinión sobre lo que pasó hoy”.

Sin embargo, no fue la única reacción que Carlos tuvo sobre lo sucedido entre el famoso y Manuel Montalvo, pues también ayer, en entrevista con el programa ‘De Primera Mano’ reveló que recibió mensajes amenazantes por presuntamente una mujer de relaciones públicas, quien dijo lo incitó a que fuera a dicha conferencia.

“A mí me estuvieron mandando mensajes, una reportera, amenazando que fuera, que no fuera cobarde, que tarde o temprano me lo iba a topar y era amenazante", explicó.