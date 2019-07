Carlos Trejo habla del botellazo a Alfredo Adame.

Durante la conferencia de prensa que celebraron Alfredo Adame y Carlos Trejo sobre el combate que se efectuará en un ring el próximo 2 de agosto, el ‘cazafantasmas’ habló de manera reciente sobre el botellazo que le dio al afamado conductor.

“Yo cuando llegué el señor se puso agresivo, yo no ataqué, si se dan cuenta yo abrí la botella, yo tomé un poco de agua y la dejé, le puse la tapa encima, la intención y para ser honrado, porque si hubiera querido aventarsela te digo ‘se la quise aventar y qué’, pero no, lo único que quería hacer era aventar el agua, pero se me resbaló de la mano, simplemente fue todo. Fue un accidente, no hubiera sido la intención aventar una botella”.

Además Carlos Trejo recalcó que por ahora no tiene alguna demanda interpuesta en su contra por parte del conductor y actor Alfredo Adame, de igual manera destacó que no tiene problema alguno por esperar para que se lleve a cabo el combate después de la fecha pactada.

Carlos Trejo asegura que Alfredo Adame tiene miedo

Luego de la insistencias por parte de los reporteros del mundo del espectáculo sobre que Alfredo Adame tiene una abertura en la frente y sobre las condiciones que pactaron para el combate, el ‘cazafantasmas’ Carlos Trejo mencionó lo siguiente:

“No te preocupes, voy a cuidarlo. “Yo creo que una persona que no tiene miedo simplemente se sube y se acabó, una persona que pone una restricción, es porque tiene miedo”.

Para concluir las declaraciones de Carlos Trejo, el llamado ‘cazafantasmas’ dijo que no se siente agredido por los memes que se han generado en torno a su pelea con Alfredo Adame, por el contrario para él es una situación que no le incomoda en lo más mínimo.

