Carlos Trejo confirma cancelación de pelea con Alfredo Adame ¡Vestido y alborotado!

El pasado 2 de agosto se iba a llevar a cabo la denominada ‘Pelea del Siglo’, pero el ex conductor del programa “Hoy”, Alfredo Adame no se presentó en el lugar pactado para el combate, de momento no se supo los motivos de su ausencia y ni si celebraría en otra fecha; pero ahora el “Cazafantasmas” Carlos Trejo ha salido a decir que la contienda ha quedado cancelada.

Carlos Trejo confirma cancelación de pelea con Alfredo Adame ¡Vestido y alborotado!

“Aunque yo la pusiera el día 23, 25, 80, o el que sea, el señor va a salir que se le murió la abuelita, el perro se enfermó, etcétera. Está cancelada”, aseguró el investigador en su colaboración en el programa matutino de Televisa, “Hoy”.

El afamado Carlos Trejo además de lo comentado dijo que toda la gente que adquirió sus boletos para la ‘Pelea del Siglo’, podrá llamar a las taquillas del recinto para poder pedir la devolución de su dinero por los tickets adquiridos y que luego de confirmar la cancelación se les devolverá el monto del boleto.

Carlos Trejo confirma cancelación de pelea con Alfredo Adame ¡Vestido y alborotado!

Carlos Trejo asegura que Adame tuvo miedo

Además el “Cazafantasmas” aseguró que por el momento no puede pelear con el conductor Alfredo Adame, pues ya en sus planes tiene una confrontación cercana en los Estados Unidos y le impediría de momento realizar la ‘Pelea del Siglo’.

"Estoy en trámites para pelear contra Mr. T".

Carlos Trejo confirma cancelación de pelea con Alfredo Adame ¡Vestido y alborotado!

Lo que se puede especular sobre la cancelación de la contienda entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, es que éste último le lanzó una botella al conductor que le ocasionó una herida en el ojo y tras la lesión le impidió asistir al combate pactado.

Carlos Trejo confirma cancelación de pelea con Alfredo Adame ¡Vestido y alborotado!

Te Puede Interesar: Carlos Trejo le rompe la cara a Alfredo Adame ¡CON UNA BOTELLA!

"Nunca presentó un comprobante médico, nunca presentó un certificado que dijera que el señor no puede cumplir el compromiso del día 2 de agosto. Pero sí pudo, el vil cobarde, mentiroso, presentar este documento que es una orden de restricción que levanta en un tribunal electoral. Mi pregunta sería: ¿qué tiene que ver un tribunal electoral, especialista con asuntos electorales, con la pelea que el señor dio y me retó?".

Dale click a la estrella de Google News y síguenos