Carlos Trejo busca pelear con ex luchador de la WWE.

Luego de que el pasado viernes 2 de agosto no se llevara a cabo la ‘Pelea del Siglo’ entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, el afamado ‘Cazafantasmas’ ya dio por cancelada la batalla y ahora no busca continuar con la búsqueda del fenómeno paranormal, sino todo lo contrario; pues ahora ha declarado que tiene en la mira el poder enfrentar arriba de un ring al ex luchador de la WWE, Mr. T.

Tras la postergación de su pelea contra Alfredo Adame se cancelara, el investigador de lo paranormal no se queda con las manos cruzadas y ahora Carlos Trejo busca enfrentar a un ex luchador profesional.

Carlos Trejo busca pelear en Las Vegas contra Mr. T

El afamado investigador del fenómeno paranormal desea seguir buscando un oponente con quien pelear, en esta ocasión busca al gran Mr. T, quien fuera una de las máximas estrellas de la WWE y que también incursionara en el mundo de la actuación. Todo esto luego de la decepción que se llevó porque se canceló su batalla en contra del conductor Alfredo Adame.

Fue durante su presencia en el programa matutino “Hoy” que el investigador del fenómeno paranormal mostró su molestia por el incumplimiento del actor Alfredo Adame al no presentarse para subir a pelear al ring y no presentar algún justificante médico que avalara su ausencia el día pactado para la contienda. De igual manera en dicha entrevista en el programa de Televisa dijo que tiene en puerta una posible pelea en la ciudad de Las Vegas en contra del actor y ex luchador Laurence Tureaud, que es mejor conocido en Estados Unidos como Mr. T.

Además Carlos Trejo dijo que a pesar de que se canceló la ‘Pelea del Siglo’, le daría trabajo al actor y conductor Alfredo Adame, pero que sería para que le lustre los zapatos cuando tenga su contienda en contra de Mr. T.

