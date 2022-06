Carlos Speitzer hace indecorosa propuesta a Manelyk: "Vamos a comer...nos".

Carlos Speitzer y Manelyk González están en medio del ojo público después de la química que han demostrado de la química que han demostrado al ser pareja de baile en el concurso televisivo Las Estrellas Bailan en Hoy. Por eso, en esta ocasión, el joven actor le hizo a su compañera una propuesta indecorosa que la dejó más que sorprendida.

La Verdad Noticias recuerda que hace tiempo empezaron a surgir los rumores que entre el hermano de Alejandro Speitzer y la ex Acapulco Shore había algo más allá que una simple amistad, con lo cual, los dos famosos han dado varias pistas de si eso podría ser una posibilidad o no.

Fue a través de su cuenta en TikTok, donde esta vez, el galán Carlos Speitzer no dudó en aparecer con Manelyk en un corto video y le recitó un audio viral de esta plataforma que dice: “Güey, vamos a comer… nos. Piénsalo, me gustas, te gusto pa que nos hacemos, te llevo la banda y nos amanecemos”.

Carlos Speitzer y su provocador mensaje a Manelyk González

En el video que rápidamente se viralizó, se aprecia a los dos acostados y, al momento que Mane escucha el audio sólo se muestra divertida con el momento. Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y algunos usuarios alentaron a los famosos para que tuvieran una relación amorosa.

Por su parte, la bella Manelyk González también compartió un TikTok en donde indicó que Carlos ya tenía cuenta en esa red social y añadió un antiguo audio de su voz en la que se puede escuchar: “Para mí entre más feo, mejor. O sea, la bonita de la relación soy yo”.

¿Qué dicen Manelyk y Carlos sobre su presunto romance?

En una reciente entrevista que se hizo viral en TikTok, tanto Manelyk como Carlos Speitzer hablaron del momento en el que se enteraron sobre la controversia que rodea su relación. “Me dice, Mane ya viste la noticia, tenemos que desmentirla y yo le digo: ‘No te preocupes, Bobis, no pasa nada’”, comenzó a decir la ex Acapulco Shore.

Ante estas declaraciones, Speitzer contrarrestó: “Eso es mentira, ella estaba con el alma en un hilo y me decía: “Carlos, qué vamos a hacer”. Por su parte, la ex participante de La Casa de los Famosos añadió: “Yo diría, porque a mí el anonimato no, mi amor. Entonces, si nosotros llegásemos a tener algo, créanme que lo sabrían”.

