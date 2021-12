¿Carlos Slim es tío de Ángela Aguilar? la cantante desata la polémica

La famosa y exitosa hija de Pepe Aguilar dio una entrevista para el medio de comunicación ‘El País’ pero sus palabras han hecho eco y se polemizaron y ahora queda la duda ¿Carlos Slim es tío de Ángela Aguilar?.

Por qué se rumora ahora que Carlos Slim es tío de Ángela Aguilar. Todo surgió de la entrevista, donde la hija de Pepe Aguilar tocó varios temas de su carrera y otros más como el machismo y decir que Carlos Slim es su tío.

En dicha entrevista, Ángela Aguilar dijo que veía a Don Vicente Fernández como su abuelo desmintiendo aquel rumor que decía que era la hija de Chente; además confesó que ella no cantaría reguetón porque es demasiado fácil y que lo suyo es la música ranchera.

"El reguetón no creo que esté en mi camino, la ranchera me gusta, porque es difícil. No quiero que cantar sea como despertar", indicó Ángela Aguilar.

“México es extremadamente machista”, Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reconoce que le falta mucho a México, porque es una sociedad machista.

En la entrevista, además de hablar de las tradiciones de su familia y la música reveló que le gustaría irse a España cuando se retire. Pero también habló sobre la sociedad machista de México.

“Estoy extremadamente a favor de los derechos humanos, del derecho a poder ser quien se quiera ser. México es una sociedad… [hizo pausa y dijo: “mamá voy a decir algo horrible, no te enojes”, le dice a su madre, sentada en el sofá]: machista”.

Agregando: “México es una sociedad extremadamente machista, pero un machismo que está en la sangre de los mexicanos. Y a mí se me hace supermal”.

En cuanto a Vicente Fernández, quien le regaló un caballo hace tiempo. Dijo que lo veía como un abuelo.

“Era como mi abuelo, vino al entierro del mío, me llamaba tras las actuaciones, siempre fue muy bueno conmigo. Le admiraba como artista”, dijo enfatizó.

Y sobre cómo surgió la duda si Carlos Slim es tío de Ángela Aguilar te contamos cómo sucedió.

¿Carlos Slim es tío de Ángela Aguilar?

¿Por que dijo que Carlos Slim es tío de Ángela Aguilar?

Otras de las revelaciones que causaron revuelo fue cuando habló de la situación general de nuestro país, lo que hace falta. En ese momento la joven dijo que dinero sí hay en México. Resaltando que una de las personas más ricas del mundo vive aquí: Carlos Slim.

Fue entonces que el tema sobre si ¿Carlos Slim es tío de Ángela Aguilar? salió. Porque ante la respuesta de Aguilar, la periodista hizo hincapié en ello ¿su tío? Ángela Aguilar no aclaró a qué se refería, pero dijo que “literal”.

“Híjole, esa pregunta está muy difícil. México es abundante en muchas cosas, tradiciones, valores, familia. Nos hace falta mucho apoyo e iniciativa para poder sacar a los niños de las calles”.

Dudas como si Carlos Slim es tío de Ángela Aguilar no son raras, porque las declaraciones de Ángela Aguilar suelen causar controversia, ya que en ocasiones suele confundir, como cuando dijo estar enamorada y se pensaba que ya tenía pareja.

Aguilar continuó diciendo en la entrevista: “Yo grabé un video de una niña a la que su padre la quiere casar con un hombre muy mayor, y yo que creía que sabía los problemas de México y aún sigo en shock, he conocido que en algunos pueblos se siguen vendiendo a las mujeres, y no tenía ni idea. Así que hay otros problemas que ni siquiera se ven, no solo los niños en las calles”.

“Pero yo todo lo regreso a la conciencia, dinero hay en México, una de las personas más ricas del mundo vive aquí, Carlos Slim, que es como mi tío”, dijo Ángela Aguilar.

“Literal. Dinero no nos hace falta, ganas tampoco, conciencia sí, y aprender y seguir aprendiendo y tratar de crecer y ayudar, y el futuro son los niños y hay que dejarles un buen futuro”, agregó la hija de Pepe Aguilar quedando al aire si Carlos Slim es tío de Ángela Aguilar, lo que muchos consideran fue solo un “decir”.

