Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Carlos Slim es el nuevo guía de turista de Bono. Antes de los conciertos que brindará el grupo U2 en México, el vocalista de la banda, Bono, decidió dar un paseo. Y es que Bono es amante de las artes por lo que decidió visitar el Museo Soumaya junto a alguien muy particular, Carlos Slim.

Y sí, es oficial, Bono estuvo con el Ing. Carlos Slim Helú y @arturoelias en @ElMuseoSoumaya, nuevamente, con todo y la tradicional selfie pic.twitter.com/1Iz2RrT57T — Renato Flores Cartas (@RenatoFloresC) 2 de octubre de 2017

En este recorrido por el Museo Soumaya, Carlos Slim es el nuevo guía de turista de Bono. Durante este recorrido Bono convivió con sus fanáticos, mismos que se encontraban en el museo.Y hasta se tomó fotografías con los fans que se lo pedían. Desde siempre se ha sabido que Bono ha sido muy cálido en el trato con sus fans y esta vez no fue la excepción.Esta no es la primera vez que Bono visita este famoso museo, en el 2011 fuequien la hizo de su anfitrión para darle un recorrido por el Soumaya. Y tras seis años de haber estado aquí, U2 se estará presentando en la Ciudad de México. Esto será parte de su gira The Joshua Tree Tour 2017, que celdbra los 30 años de la publicación de uno de los discos más icónicos de la banda.