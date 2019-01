Carlos Santana estrena su nuevo álbum “In Search of Mona Lisa”

Mañana viernes 25 de enero se publicará "In Search of Mona Lisa" el nuevo álbum de uno de los guitarritas más emblemáticos del mundo. El mexicano Carlos Santana explicó que su nuevo proyecto surgió luego de la interacción y su admiración por la pintura de la Mona Lisa del italiano Leonardo Da Vinci, obra que se encuentra en el museo Louvre de Paris.

Las composiciones fueron producidas por Narada Michael Walden (productor de Aretha Franklin, Curtis Mayfield y Whitney Houston, entre otros) y Carlos Santana.

La canción Lovers from another time contiene fragmentos de Bésame mucho (Consuelo Velázquez) y cuenta con el legendario contrabajista Ron Carter.

In search of Mona Lisa llega llega en el 50° aniversario de su primer disco, el fundamental álbum Santana,y no ha tenido simples de promoción.

Aquí te dejamos la imagen de su nuevo álbum: