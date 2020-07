Carlos Santana: 5 éxitos para festejar su cumpleaños 73

El guitarrista mexicano Carlos Santana se encuentra celebrando su cumpleaños número 73, es por ello que en redes sociales su nombre se ha convertido en tendencia gracias a los miles de fanáticos que han querido recordar sus logros dentro de la industria de la música y hoy queremos honrarlo mostrándote cinco de sus grandes éxitos.

Carlos Santana nació un 20 de julio de 1947 en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco y desde hace varias décadas es considerado como uno de los exponentes más exitosos del rock latino, pues debes de saber que ha vendido más de cien millones de álbumes en todo el mundo.

En 1966 fundó la banda Santana, pionera en mezclar la música latina con el rock. A lo largo de su carrera musical ha ganado diez Premios Grammy y tres Premios Grammy Latino, también ha sido considerado por la revista Rolling Stones como uno de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos.

Carlos Santana celebra 73 años de vida siendo tendencia en redes sociales.

Cinco canciones que Carlos Santana volvió un éxito

Oye Como Va

‘Oye Como Va’ es una canción originalmente grabada por Tito Puente que alcanzó el éxito internacional en 1971 tras ser versionada por el grupo Santana, quienes lo incluyeron en su disco ‘Abraxas’.

Batuka

‘Batuka’ fue incluida dentro del álbum ‘Santana III’, el cual fue lanzado en septiembre de 1971.

Dance Sister Dance

‘Dance Sister Dance’ formó parte del séptimo álbum de estudio de Santana lanzado en 1976, el cual fue el primer disco de la agrupación de Carlos Santana en aparecer en el top 10 de Billboard 200.

Te puede interesar: Carlos Santana celebra 50 años de trayectoria

Oxun

‘Oxun’, tambien conocido como ‘Oshun’, fue parte del decimotercer disco de la agrupación titulado Shangó.

Do You Like The Way

La canción ‘Do You Like The Way’ fue lanzada en 1999 como parte de ‘Supernatural’, el decimoctavo álbum de Santana; el tema contó con la colaboración de los raperos Lauryn Hill y CeeLo Green.

Además de estas cinco canciones, existe una gran variedad de éxitos musicales que nos dejan en claro el porqué Carlos Santana se ha convertido en un ícono del rock latino y posiblemente uno de los artistas mexicanos que más aporte le ha dado al mundo de la música.

Fotografías: Instagram