Carlos Rivera y su nueva enamorada ¡NO LO PODRÁS CREER!

La primera sorpresa de la noche ocurrió cuando Emilio, quien es hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, asistió a las audiciones del reality. La mayoría de los televidentes al percatarse de quien se trataba, no dudaron en suponer que el joven ya tenía asegurado su lugar por contar con 'las palancas' necesarias para estar dentro de la emisión, pero esto no fue así pues ningún integrante del jurado volteó su silla.

Sin embargo, el momento más candente del programa lo protagonizó Natalia Jiménez quien no le quitaba los ojos de encima a su compañero Carlos Rivera, por lo que no dudó en cuestionarlo sobre si no le era difícil bailar con unos pantalones tan apretados, situación que aprovechó el intérprete para levantarse de su asiento y demostrar que sus jeans no eran muy ajustados.

“Oye, Carlitos ¿Es verdad que con los pantalones 'apretaditos' se baila peor?, para que ya no bailes más”, fueron las palabras de Jiménez.

A raíz de estos comentarios Maluma metió su cuchara y contestó que tener los pantalones apretados, hacen que su voz se ponga un poco más aguda, bromeando con su colega con quien tiene una buena relación.