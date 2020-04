Carlos Rivera y la conmovedora historia de lo que hizo al salir de La Academia

Carlos Rivera es uno de los cantantes más famosos en México en la actualidad, sin embargo, no siempre tuvo lujos y estadios llenos, de hecho, el viene de una familia muy humilde, originarios de Tlaxcala.

Cuando iba a entrar a La Academia, el cantante estaba por graduarse de la preparatoria, y una vez que le dijeron que ya había entrado, le pidieron una lista de “útiles” para poder entrar, entre ellos accesorios básicos como pants o tenis.

Sin embargo, el intérprete de “Me muero” no tenía dinero para comprarse esa ropa, y solamente contaba con un pants que utilizaba para la escuela, por lo que su hermana mayor le dió el dinero de la renta de su departamento para que pueda comprarse lo que necesitaba y así ir por el primer lugar del reality show de Tv Azteca.

¿Que hizo Carlos Rivera con el premio?

Al ganar La Academia, de acuerdo con el ex protagonista de El Rey León, no hizo más que agradecer a su hermana por apoyarlo para poder entrar al concurso, por lo que Carlos Rivera no solo le devolvió el dinero, sino que le compró un departamento, para que nunca más tuviera que pagar renta.

Además le pagó toda la carrera a su hermana, para que ella pudiera lograr sus sueños tal y como el cantante de “Solo tu” lo hizo en su momento.

Los años han pasado, y Carlos Rivera hoy en día es una persona muy privilegiada, que seguramente puede comprarse todos los pants que quiera, y no hace más que pensar en su familia, por lo que su carrera en la música no solo le ha ayudado a mejorar economicamente, sino tambien a apoyar y pensar en los demás.

