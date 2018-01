Carlos Rivera y Ramazzotti se suman al concierto de Armando Manzanero

'Celebrando a Armando Manzanero' en Chichén Itzá está a más de una semana de llevarse a cabo y se siguen sumando invitados como Carlos Rivero y Ramazzotti.

En una llamada para el medio 'El Heraldo de México', el compositor yucateco, Armando Manzanero, mencionó que:

'Desde que se organizó este evento, pensé en las personas que siempre he tenido cerca, que me han grabado, con la que he convivido como Tania Libertad, Aranza y mi hijo Juan Pablo; también va a estar Eros Ramazzotti y Carlos Rivera'.

El maestro contó que el show durará aproximadamente 140 minutos y que Ramazzotti cantará 'Esta tarde vi llover' en italiano y español. Asimismo, Aranza interpretará 'Por debajo de la mesa', tema que es muy aclamado.

Alex Lora, Tania Libertad, Gaby Moreno, Paquito D, Rivera, Aranza, Juan Pablo Manzanero, la Orquesta Típica de Yucalpetén y el Ballet Floklórico de Yucatán, son los que se presentarán en el evento.