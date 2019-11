Carlos Rivera vendió sus besos a más de 6 mil dólares

Carlos Rivera es uno de los cantantes mexicanos más importantes que existen en la actualidad, y es que el ex académico se ha posicionado como el nuevo “Chayanne”, pues no sólo eso sí fue muy talentoso si no queremos es muy guapo y con mucho sabor para bailar.

El pasado jueves 19 de noviembre Carlos Rivera participó de una gala a beneficio de la asociación "the global gift", donde fue uno de los patrocinadores, y uno de los que más recaudó, por cierto.

Y es que el regalo oficial que iba a subastar Carlos Rivera, era una serenata que al final se dio en 5 mil 500 dólares. Asimismo, también recolectó 2 mil 500 dólares por interpretar la canción “recuérdame” de la película Coco a un niño.

Carlos Rivera donó una serenata al mejor postor

La sorpresa fue cuando es conductor de la subasta Memo Martínez, dijo que se suba sería un beso de Carlos Rivera sin que el cantante estuviera enterado, en vez de tomarse la mal Carlos Rivera lo tomó de muy buena manera y aseguro que si alguien paga por un beso suyo lo daría.

La subasta salió bastante bien, Pues de acuerdo con el medio "el debate", la persona que obtuvo el beso por parte de Carlos Rivera, pagó 6,500.

Un beso improvisado recaudó más recursos para la fundación

Uno de los detalles más interesantes Es que su propia novia Cynthia Rodríguez, fue una de las posturas de la subasta del beso de Carlos Rivera, pero al final otro asistente pagó más, sin embargo, si algo bueno nos llegamos a todo esto es que tangos famosos se dejaron ver el público juntos una vez, pues como es bien sabido ambos mantienen una relación muy discreta.

Te puede interesar: Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera juntos en evento de beneficencia ¡Qué guapos!

En total, Carlos Rivera logró recaudar más de 12 mil dólares, mismos que serán donados a varias causas benéficas, por lo que ha valido la pena vender el beso.

Carlos y Cynthia se dejaron ver en publicó

Únete a nosotros en Instagram