Carlos Rivera tras polémica rompe el silencio y confiesa si es gay ¡OMG!

¡En aprietos! Carlos Rivera ha estado envuelto en una polémica tras el mensaje que le escribió a Danna Paola, así como los comentarios de algunos usuarios que han mencionado que el cantante es gay, ante esta ola de críticas, el famoso rompió el silencio y confesó la verdad.

Carlos Rivera ha causado revuelo en las redes sociales, debido a unos comentarios que han surgido con respecto a una supuesta infidelidad que le hizo a Cynthia Rodríguez, quien es su actual novia, así como el coqueto mensaje que le dedicó a Danna Paola.

El cantante mexicano ha recibido diversas críticas de algunos usuarios, y algunos internautas le exigen a la conductora de TV Azteca Cynthia Rodríguez que termine su romance con Carlos Rivera.

Carlos Rivera recibió burlas y críticas por parte de los usuarios en las redes sociales, pues algunos han mencionando que el intérprete de "Perdiendo la cabeza" es gay, incluso comentaron que él le fue infiel a Cynthia Rodríguez con un hombre.

Los rumores han aumentado debido a que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez no comparte fotografías juntos como pareja, por lo que su romance secreto ha dividido opiniones en las redes sociales.

Carlos Rivera y la supuesta infidelidad

Y es que ante la ola de burlas y críticas, el cantante Carlos Rivera respondió a algunas preguntas al finalizar un concierto según un medio, el famoso reveló que no tiene porque dar explicaciones de su vida privada.

"Al final yo creo que no soy alguien que está para dar explicaciones de nada..

... Mientras uno sepa lo que tiene, la persona que ama, como dice mi canción: 'Que lo nuestro se quede nuestro". Comentó Carlos Rivera.

Sobre los rumores que han surgido si es gay, el cantante mexicano mencionó que la pareja sea pública o no, siempre estará envuelta en chismes, aquellos comentarios no son de interés para Carlos Rivera, pues confesó que no le da importancia a la gente negativa.

Foto: El Siglo de Torreón.