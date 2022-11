Carlos Rivera se dice enamorado de una mujer que no es Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera, es uno de los cantantes favoritos de todos los tiempos, pues con su voz ha logrado cautivar a muchas personas que lo siguen, desde sus inicios en la industria de la música, por lo que han coreado algunos de los grandes éxitos del artista, en muchos de sus conciertos.

De igual manera, no podemos dejar de lado su increíble talento en el mundo de la actuación, mismo que lo ha llevado a protagonizar musicales como “El Rey León”, con el cual se dio a conocer en España, pues su carisma indiscutible hizo que permaneciera en dicha obra durante varias representaciones.

No obstante, en La Verdad Noticias te compartiremos lo más reciente que ha ocurrido en la vida del cantante Carlos Rivera, pues todo parece indicar que realizó impactantes declaraciones sobre una mujer que no es su esposa, la también cantante Cynthia Rodríguez.

Las declaraciones de Carlos Rivera sobre Litzy

Litzy y Carlos Rivera

Fue durante una de las emisiones del programa de Televisa conocido como “¿Quién es la máscara?”, que el intérprete de “El hubiera no existe” descubrió que Litzy era una de las participantes, porque es una artista a la que ha admirado desde pequeño.

Ante lo anterior, la cantante dijo lo siguiente, “Carlos es un chavo súper talentoso, muy lindo y exitoso. Cuando me dijo que era su crush fue algo que no me esperaba, pero que lo agradezco”.

¿Quién es Litzy en la vida real?

La cantante Litzy

Litzy Vanya Domínguez Balderas, nombre real de la artista, es una famosa cantante y actriz que nació en la Ciudad de México el 27 de octubre de 1982, misma que ha logrado forjar una carrera bastante sólida en el mundo del espectáculo pues desde muy joven formó parte del grupo “Jeans”.

Cabe mencionar, que tras su salida de la agrupación antes mencionada, Litzy comenzó a presentarse como solista, por lo que en 1998 lanzó su primer álbum llamado “Transparente”.

