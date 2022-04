Carlos Rivera se despidió de "José el soñador"; dedicó última función a Hiromi

Carlos Rivera se despidió del musical “José el soñador” para enfocarse en la música, por lo que el cantante mexicano pasó la estafeta del protagónico a Kalimba, de igual forma dedicó su última función a Hiromi; le dedicó unas emotivas palabras y a su actual novia, Cynthia Rodríguez.

Y es que, la última función del famoso se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Centro Cultural Teatro 1, donde el intérprete tuvo la oportunidad de regresar al teatro bajo la producción de Alejandro Gou, pero estremeció a los presentes al recordar a la fallecida cantante de La Academia.

Anteriormente te compartimos en La Verdad Noticias que el cantante recordó a Hiromi. En su momento confesó al programa "De primera mano" que siempre estará agradecido con ella, quien le mostró el mundo del teatro y expresó: "Yo hice musicales gracias a ella".

Calos Rivera dedicó emotivas palabras a Hiromi

En un video que compartió Eden Dorantes en Instagram, se puede escuchar que el artista expresó: “Quiero agradecer a los que me inspiraron, a mi Lola Cortés, que no está aquí…a Hiromi, que seguramente está en alguna parte, porque ella formó parte de mi vida y me llevó a lugares donde nunca me hubiera imaginado”.

"Al amor de mi vida, Cynthia, te amo”. Comentó el cantante.

Recordamos que Rivera y la fallecida cantante tuvieron una relación que inició en la tercera temporada de La Academia, pero el artista terminó la relación, pues cada uno continuó con sus carreras, pero el 27 de septiembre de 2017 informaron del fallecimiento de la cantante a los 34 años.

Cabe mencionar que el cantante mexicano tiene un sólido romance con Rodríguez. En su momento comentó su deseo de ser papá, ya que es su sueño de vida, incluso reveló que cuando llegue ese día será el primer en anunciar la noticia, a pesar de que ha sido discreto sobre su romance con Cynthia.

¿Cuándo va a ser el concierto de Carlos Rivera?

El mexicano se presentará en la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes

El intérprete de "Regrésame mi corazón" volverá a los escenarios el próximo jueves 21 y viernes 22 de abril como parte de su presentación en la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, por lo que sus fieles admiradoras esperan con ansias disfrutar de los grandes éxitos del artista.

Por su parte, el cantante Carlos Rivera ha compartido en sus historias de Instagram algunas publicaciones para agradecer la oportunidad que tuvo de poder ser parte del musical "José el soñador", un proyecto que siempre había sido un sueño para él y por fin pudo cumplirlo.

