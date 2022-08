Carlos Rivera rompe el silencio tras la muerte de su padre

La emotiva despedida de Carlos Rivera a su padre

Finalmente Carlos Rivera ha roto el silencio y de manera emotiva publicó una emotiva carta en sus redes sociales para despedir a su padre, quien lamentablemente perdió la vida el pasado 28 de agosto.

El intérprete relató lo triste y difícil que ha sido este proceso, principalmente por que se va no solo su padre, sino también el amigo que lo ayudó a crecer personal y profesionalmente.

La muerte del padre del cantante incluso tocó las fibras más sensibles de los famosos, quienes le externaron su apoyo y desde luego el pésame a toda la familia del nacido en Huamantla, Tlaxcala.

A través de sus redes sociales el cantante publicó una emotiva despedida en memoria de su padre, el señor José Gonzalo Gilberto Rivera, quien murió el pasado fin de semana.

"Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito parkingson cuando apareció", escribió.

Además el cantante detalló lo valiente que siempre fue su padre, quien hoy, en manos de Dios y la Virgen María ya se ha reunido con su seres más queridos.

"Podrás abrazar a mi Abuelita y a mi abuelito y a toda la gente que amaste y que se adelantó y que seguro ya estarán haciendo una gran fiesta para recibirte", indicó.

Finalmente el baladista agradeció las palabras de cada uno de sus amigos y familiares y desde luego el respeto por la prensa del espectáculo, "Gracias a cada persona que me escribió. Por sus oraciones y por sus mensajes llenos de infinito amor y respeto en este momento tan difícil. Les agradezco desde el fondo de mi alma", finalizó.

¿De qué murió el papá del cantante?

El pasado fin de semana se comunicó la lamentable muerte del señor José Gonzalo Rivera Ramírez, quien en vida fuera padre del popular cantante Carlos Rivera.

Fue por medio de las redes sociales del alcalde de Huamantla, Tlaxcala, donde se dio a conocer la noticia mucho antes de ser filtrada al medio del espectáculo.

"Lamento mucho el sensible fallecimiento del señor José Gonzalo Gilberto Rivera, padre de nuestro paisano Carlos Rivera. Expreso mis más sinceras condolencias a él, y por supuesto, a su familia y amigos. Deseando que puedan pronto encontrar consuelo para esta lamentable pérdida".

Sobre las causas de su muerte, se dijo que el padre de Carlos Rivera habría sufrido un infarto y aunque fue atendido de manera oportuna e inmediata, poco se pudo hacer para salvarle la vida.

