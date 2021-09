Carlos Rivera rechazó interpretar a Vicente Fernández en su bioserie

Por increíble que parezca Carlos Rivera rechazó la idea de interpretar a Vicente Fernández en su bioserie, pues el cantante prefiere estar alejado de este tipo de proyectos por una fuerte razón.

El músico fue confrontado por la prensa tras los fuertes rumores de su participación en este proyecto, indicando que es algo que no sucederá.

En su lugar será Alex Speitzer quien tome el papel de ser El Charro de Huentitlán en la historia que la familia Fernández prepara.

Carlos Rivera no será 'chente'

La Verdad Noticias te cuenta que, el intérprete de "Me Muero" indicó este día que está lejos la idea de ser Vicente Fernández, pues aunque el rumor fue latente nunca recibió una invitación formal.

“No, ni siquiera me invitaron, no, no sé de dónde lo sacaron. Mira, me han invitado realmente a todas las series o películas de algunos artistas que ya han salido, pero la verdad es que no, no es algo que me gustaría hacer”, expresó contundentemente.