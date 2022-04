Carlos Rivera reafirma su amor por la bella Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera es un famoso cantante que recientemente dedicó su última función a la fallecida actriz Hiromi, al productor Alejandro Gou y por supuesto a su pareja Cynthia Rodríguez.

Hay que destacar que desde hace tiempo corre el rumor de que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ya se casaron, sin embargo, él recientemente aclaró la situación ante sus fans.

Pero eso no es el único rumor que los rodea, se dijo que el apuesto Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ya están a la espera de su primer bebé, situación que no han negado ni confirmado hasta el momento.

Carlos Rivera dedica función a su novia



Por si fuera poco, Carlos Rivera no niega por ningún motivo que es que Cynthia Rodríguez el amor de su vida; así lo declaró durante su discurso final, tras ofrecer la última función de ‘José el soñador’.

Es por eso que, para comenzar su emotivo mensaje, Carlos Rivera agradeció a los actores y directores que creyeron en él y lo guiaron como actor de teatro musical.

“Quiero agradecer a las personas que me inspiraron; a Lola Cortés que no está aquí, a Mau Salas, a Morris Gilbert que me dio mi primera oportunidad en teatro”, dijo.

“Por supuesto hoy a Alejandro Gou por soñar, por invitarme a soñar contigo y por hacer este sueño realidad”, agregó y finalmente, Carlos Rivera expresó gratitud a Cynthia Rodriguez, su pareja.

“Y al amor de mi vida Cynthia yo sueño mucho, pero tu me inspiras a tener más sueños, te amo”, expresó Carlos Rivera para concluir.

Hiromi presente en la obra función del cantante

Cabe destacar que en el discurso, en el que el talentoso Carlos Rivera aseguró que Cynthia Rodríguez es el amor de su vida, también incluyó a Hiromi, su ex novia, quien murió en 2017 con tan solo 34 años.

