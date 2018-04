Carlos Rivera presume su tonificado cuerpo en instagram

Carlos Rivera de 32 años, se ha convertido en el amor platónico de muchas mujeres, pues además del inigualable talento que tiene, posee uno de los cuerpos más sexys del medio del espectáculo.

Se ha ganado el corazón de miles de fans no solo en México, sino en varias partes del mundo, pues las canciones de Carlos Rivera tienen una historia que llega al corazón de todos.

Una publicación compartida por Carlos Rivera (@_carlosrivera) el Abr 18, 2018 at 11:32 PDT

El intérprete mexicano compartió una fotografía en la que aparece luciendo su sensual anatomía en un traje de baño. “#MeMuero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar…”, escribió Carlos en su cuenta de instagram,consiguiendo más de 152 mil likes y sus admiradores le dedicaron emotivos mensajes.

Muy Pocas veces se le ve al cantante mostrar su cuerpo, quien posee una sonrisa encantadora y una gran personalidad, Carlos Rivera tiene millones de seguidores alrededor del mundo y los sorprendió estos días, tras lucir su figura.

No cabe duda que el cantante ha cautivado a todas las mujeres, sus fans no dudaron en comentar : “¡Amor de mi vida!”, “me animaste el día”, “estás más bueno que el dulce de leche”, “a mí me apura pero que te quites lo que te estorba”, “terminé por enamorarme más”, “no puedo creer que seas tan perfecto”.