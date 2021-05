El cantante Carlos Rivera ofreció una entrevista a la estación de radio Oye 89.7 para promocionar su nueva producción discográfica titulada ‘Leyendas’ y hablar de otros temas relacionados a su carrera, como las constantes comparaciones que le han hecho con Chayanne en las redes sociales.

Al respecto, el ex académico aseguró que está consciente de que algunos fanáticos lo han catalogado como “el nuevo Chayanne” o “el Chayanne mexicano”, lo cual no le molesta, pues considera que el cantante puertorriqueño es una excelente persona, además de que ha tenido la oportunidad de conocerlo.

El ex académico no le molesta ser comparado con el cantante de Puerto Rico, pero asegura que busca ser auténtico.

“Me siento honrado (por las comparaciones), sobre todo cuando es una gran persona. He tenido el gusto de saludar a Chayanne alguna vez y tenemos personas en común, yo siempre he dicho que es de las mejores personas, él es un gran artista”, declaró el intérprete de ‘Recuérdame’.

Sin embargo, aseguró que él ha tratado de ser único y busca que se le recuerde por lo que él hace: “Yo he tratado de ser yo obviamente, yo no quiero ser nadie más y al contrario, mi carrera es muy específica y yo soy un cantautor que he querido que mi música sea la que hable por mí”.

El ex académico se declara fan de Chayanne

Asimismo, Carlos Rivera aseguró ser un gran fanático del cantante puertorriqueño que ha puesto a millones a bailar al ritmo de ‘Salomé’ y otros grandes éxitos, pues aseguró que él se ha dado a conocer por su talento y no por los escándalos. Finalmente, mencionó que lo considera un ejemplo a seguir.

“Él para mi es un gran ejemplo de cómo llevar una carrera limpia, donde de lo único que se habla de él, es de lo bueno y de la gran persona y artista que es y de cómo lo quiere todo el mundo, y eso, por supuesto, es algo que a mi me gustaría llegar a ser”, finalizó.

¿Quién es la novia de Carlos Rivera?

Cynthia Rodríguez y el cantante sostienen una relación sentimental desde el 2016.

Tal y como te hemos mencionado con anterioridad en La Verdad Noticias, Carlos Rivera es novio de Cynthia Rodríguez, quien también formó parte del reality show de La Academia y actualmente se desempeña como conductora del programa Venga La Alegría.

A pesar de que no suelen hablar de su relación sentimental, se sabe que su historia de amor comenzó cuando ambos se conocieron en La Academia durante el 2005. Luego de once años, tiempo en el que pasaron de ser mejores amigos a ser novios, la pareja oficializó su romance, pero dejaron en claro que querían privacidad. Hoy en día se rumorea que los dos ya están listos para dar el siguiente paso en su relación.

Fotografías: Redes Sociales