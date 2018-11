Carlos Rivera humilla en vivo a participantes de 'La Voz México' (VIDEO)

Cada vez está más cerca la gran final de "La Voz México”, si embargo, la más reciente emisión del reality ha sido la más intensa del momento, pues a pesar de que los competidores demostraron que están preparados para cualquier reto, uno de los coaches no quedó muy satisfecho.

Aneeka y Rolando, integrantes del equipo de Carlos Rivera, interpretaron el gran éxito "No Me Ames" de Marc Anthony y Jennifer López, y aunque para los televidentes fue una de las mejores presentaciones de la noche, para su coach resultó todo lo contrario.

A decir verdad, Carlos Rivera sorprendió tanto a televidentes, como a seguidores de las redes sociales por su inesperada reacción ante el desempeño de sus concursantes y sin dudarlo así lo hizo saber:

"Me van a perdonar, creo que ninguno de mis compañeros en sus presentaciones ha dicho lo que yo voy a decir y a lo mejor yo soy el que menos esperan que lo diga, pero no me gustó. A mí no me gustó, yo sí esperaba muchísimo más. Creo que es complicada la canción sobre todo para ti Anneka, que está más hecha para la voz masculina del dueto", expresó el intérprete.

Después de su sorpresivo comentario, el cantante aún tenía que elegir a uno de los dos participantes para continuar dentro del programa, por lo que al final decidió mantener a Anneka, dándole una segunda oportunidad.