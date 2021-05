Carlos Rivera sorprendió a todos sus fieles fanáticos con el lanzamiento de su versión de ‘Un Velero Llamado Libertad’, el cual realizó al lado del cantante José Luis Perales para ‘Leyendas’, su nueva producción discográfica, que como su nombre lo dice, planea rendir tributo a las grandes leyendas de la música en español.

A través de sus redes sociales, el ex académico reveló que ya está disponible en plataformas digitales el primer sencillo de este próximo proyecto, el cual significa mucho para su carrera musical, pues compartirá el micrófono con ídolos musicales que cautivaron al público con sus canciones.

‘Un Velero Llamado Libertad’ es originalmente del cantante español que se estrenó a finales de los años 70’s y que gracias a su melodía logró convertirse en uno de los éxitos más emblemáticos de la discografía de Perales. Este motivo fue suficiente para que el también novio de Cynthia Rodríguez lo incluyera en el álbum ‘Leyendas’.

El video musical muestra al cantante de 76 años compartiendo un estudio de grabación con Rivera, quien a través de su cuenta de Instagram le agradeció por haber aceptado cantar junto a él: “¡Gracias maestro! Cantar contigo es más que un sueño cumplido. Viajemos juntos en tu velero hasta el corazón de la gente”.

Carlos Rivera cantará junto a grandes leyendas de la música

El cantante lanzará un nuevo disco, el cual contará con la participación de grandes leyendas de la música en español.

A pesar de la insistencia de los fans, el intérprete de ‘Cien Años’ ha querido guardar con recelo los detalles del álbum ‘Leyendas’, mismo que contará con la producción de Julio Reyes Copello, quien ha trabajado con grandes estrellas de la música como Jennifer Lopez, Marc Anthony, Christina Aguilera y Alejandro Sanz, entre otros.

Sin embargo, Carlos Rivera reveló recientemente que este proyecto es uno de los más importantes para su carrera musical: “Es un proyecto que realmente me llena el alma, me llena de alegría y ya quería compartirselos. Es un proyecto que creo que para mi carrera va a ser histórico”. No dudes en leer La Verdad Noticias para saber más del állbum 'Leyendas'.

Fotografías: Redes Sociales