Carlos Rivera elimina a ex alumna de ‘La Academia’ en batalla de ‘La Voz México’

Durante el programa de canto en 'La Voz México', los duelos entre los participantes dejó a los famosos muy sorprendidos, debido al talento de los concursantes, los coach tuvieron que elegir la mejor interpretación de la noche.

El famoso cantante Carlos Rivera, en el anterior programa de Televisa, decidió que en su equipo, estuviera la ex alumna de ‘La Academia’, Colette, quien se ausentó durante muchos años de los escenarios y decidió participar en ‘La Voz México’, para tener una oportunidad en el mundo de la música; sin embargo, durante el duelo con Dulce, el intérprete de ‘Regrésame mi corazón’ la dejó fuera de su equipo.

En la batalla de ‘La Voz México’ la decisión del cantante Carlos Rivera, sorprendió a Maluma, Anitta y Natalia Jiménez; durante el programa ambas interpretaron el tema de Alex Ubago ‘Sin miedo a nada’, durante la presentación de las voces de las participantes, el intérprete decidió que continuara en la competencia Dulce.

Tras dar a conocer el nombre de la ganadora de la batalla en 'La Voz México', todos quedaron muy sorprendidos por la decisión de Carlos Rivera al no elegir a la ex alumna de 'La Academia'; pero como parte de la dinámica, los demás coach pueden salvar a los concursantes, tal fue el caso de Colette, la cantante fue salvada por la brasileña Anitta y en el próximo programa tendrá que demostrar su mejor interpretación para no abandonar la competencia de canto.

‘La Voz México’ es un reality show donde los participantes compiten para lograr ser el ganador de la competencia de canto, durante el programa han desfilado famosos que han participado en otros concursos, así como Erika Alcocer, quien fue la ganadora de ‘La Academia’.