¿Carlos Rivera desapareció de instagram?

Uno de los famosos ex integrantes de ‘La Academia’ causó impacto en redes sociales, pues una situación que dejo atónitas a sus fans, luego de tomar la decisión repentina, de borrar sus fotografías en sus redes sociales.

El guapo cantante Carlos Rivera, quien ocasionó en una avalancha de dudas entre sus fans por sus recientes acciones en sus redes sociales.

El cantante, Carlos Rivera, de 32 años, tiende a compartir fotografías en Instagram, pero por algún extraño motivo, las imágenes desaparecieron de su cuenta de redes sociales.Solo aparecen unas cuantas con un nombre.

¿Cuáles serán los motivos del cantante?

De una forma repentina el cantante, Carlos Rivera, elimino todas sus fotografías en instagram, en su perfil tiene una fotografía que dice: GUERRA.

#Guerra Una publicación compartida por Carlos Rivera (@_carlosrivera) el May 4, 2018 at 10:35 PDT

Algunos de sus fans comentaron lo siguiente: Carlos Rivera yo estoy lista para la #Guerra armada con el amor y la luz que transmites con tu música pero di algo más por favor. La portada y el nombre del nuevo disco y por ende el nombre del nuevo tour? comento una fan. Su guapa novia, Cynthia Rodríguez comentó: ¡Que emoción!

Carlos Rivera, fue ganador de la tercera edición de La Academia.

El famoso cantante, vivió carencias durante su carrera como cantante, pues gracias al premio que gano en el concurso de canto, pudo salir adelante.

"Hubo un tiempo en que se me terminó el dinero y mi hermana me dijo: 'Ten el dinero de la renta'; le pregunté: '¿qué vas a hacer?'. Me contestó que nunca le había quedado mal a la dueña y 'ya veo cómo le hago'. Comento Carlos Rivera.

Anteriormente la famosa actriz Blake Lively recientemente hizo lo mismo, y es que esta decisión, se debe a la promoción de su nueva película, 'A Simple favor'. En esta producción, que se estrenará el 28 de septiembre, Lively interpreta a una chica que ha desaparecido.

Quizás el cantante esta haciendo lo mismo y busca promocionar su mas reciente material discográfico y dejar en suspenso a todas sus fans.

#MeMuero de emoción de anunciar el arranque de mi Nueva Gira, 27 y 28 de Septiembre en el @auditoriomx Preventa exclusiva @SantanderMx 7 y 8 de mayo. ¿Vienes conmigo? pic.twitter.com/9afKKSiCPk — Carlos Rivera (@_CarlosRivera) 16 de abril de 2018