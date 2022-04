Carlos Rivera arremete contra reality de TV Azteca: “lo peor que me ha pasado”

El cantante se sinceró y confesó que un reality show de TV Azteca destruyó la confianza en él.

Carlos Rivera se ha convertido en uno de los artistas más queridos y es que además de su gran talento para la música el ex académico ha demostrado su gran destreza para el teatro. Sin embargo, el cantante no ha tenido una carrera fácil y así lo reveló recientemente al hablar de un reality show de TV Azteca, el cual dijo marcó su vida.

Fue durante una reciente entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’ en donde el intérprete de ‘Te esperaba’ se sinceró y recordó lo difícil que ha sido el camino para llegar a donde está ahora.

Previamente en La Verdad Noticias te dimos a conocer que fue lo primero que hizo Rivera tras ganar La Academia en 2004, por lo que en esta ocasión te traemos todos los detalles sobre el reality show de TV Azteca que marcó al cantante nacido en Tlaxcala.

Carlos Rivera perdió la confianza en programa de TV Azteca

El intérprete de ‘Que lo nuestro se quede nuestro’ reveló cuál fue el peor reality de TV Azteca en el que participó, el cual dijo fue “lo peor de su vida”, pues le hizo perder la confianza en sí mismo.

“Yo donde la pasé mal fue en Desafío de Estrellas, ese sí la verdad es lo peor que me ha pasado en la vida. No vuelvan a hacer uno y que nadie entre ahí por favor”, declaró el cantante.

El reality Desafío de Estrellas consistió en reunir a ex académicos, siendo Yahir y Toñita los ganadores de la primera y segunda temporada, aunque ya no hubo una tercera. Rivera formó parte de la segunda temporada y a diferencias de La Academia en donde resultó ganador, en este programa no tuvo la misma suerte.

¿Cómo se hizo famoso Carlos Rivera?

El cantante es originario de Huamantla, Tlaxcala

El cantante mexicano es originario de Huamantla, Tlaxcala. Inició su carrera desde muy corta edad, sin embargo, fue lanzado a la fama tras ganar la tercera edición de ‘La Academia’, reality show de TV Azteca, en 2004. Recientemente, Carlos Rivera conquistó a sus fans con su papel en José El Soñador.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!