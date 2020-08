Carlos Rivera SEMIDESNUDO posa en una cama ¡Sus fans se derriten de amor!

Carlos Rivera, quien es uno de los más sensuales cantantes de México y que enloquece a sus fans con su voz y sus atractivos bailes ha hecho enloquecer recientemente a sus fans con una atrevida pose.

Resulta que el guapo y famoso cantante, Carlos Rivera, ha causado un gran revuelo en su cuenta de Instagram, principalmente en el corazón de Cynthia Rodríguez, pues ha compartido una foto en la que posa desde la cama sin camisa y con la que su pareja se lo ha comido vivo con la mirada dedicándole un amoroso mensaje.

La sensual pose de Carlos Rivera

No es para menos, pues Carlos Rivera compartió la portada de uno de sus éxitos más grandes, Qué lo Nuestro se Quede Nuestro, donde está dando la espalda a la cámara sentado en la cama, informando que este ha ganado una certificación de Disco de Diamante, lo que lo tiene muy emocionado, así lo detalló:

#QueLoNuestroSeQuedeNuestro alcanzó certificación de Disco de Diamante. Estoy que no lo creo. Me llena de emoción que una canción que yo escribí llegue a este logro y más aún en estos tiempos, siendo una canción de cantautor, el logro me sabe por mil. Gracias por apoyar mi música. ¡Cuánto los quiero!

Al parecer Carlos Rivera por este logró obtuvo miles de comentarios felicitándolo y de amor en el que se desbordan en halagos para el querido cantante y autor, pero sin duda el que más resaltó fue el de su pareja, Cynthia, quien no se contuvo y le mostró todo su amor con este mensaje:

¡Diamante para el mejor cantautor del mundo! Y que lo nuestro se quede nuestro".

Todo parece indicar que Cynthia Rodríguez, al verlo posando de espalda desde la cama sin camiseta se lo comió vivo con la mirada y le dedica amoroso mensaje que ha dejado más que claro que mantienen una bonita relación.

¿Crees que Carlos Rivera es un chico sensual? ¿Te parece que Carlos Rivera usa a Cynthia Rodríguez para tapar sus verdaderas preferencias sexuales?