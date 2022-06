¿Carlos Rivera, Jolette, Yuridia y Raúl Sandoval estarán en La Academia 20 años?

La Academia 20 años no deja de generar información, pues además de los fuertes comentarios que han surgido entre Lolita Cortés, la llamada Juez de hierro, Horacio Villalobos, Arturo López Gavito y los alumnos, el programa ha llamado la atención del público por las figuras que aparecen en pantalla.

Y es que en esta emisión conmemorativa el público ha podido ver en el programa a Yahir, quien participó en la primera generación y hoy es el conductor del programa de TV Azteca, además, Myriam Montemayor, la ganadora de aquella generación de 2002, funge como madrina del show.

Previo al estreno de La academia 20 años, la televisora transmitió un programa especial conducido por Nadia, otra destacada ex alumna; y durante la gala inicial, el público reconoció rostros familiares: Erasmo Catarino, Esmeralda Ugalde, Wendolee y Erick Sandoval, entre otros, personalidades que formaron parte de las filas del emblemático programa de canto.

Ellos son todos los alumnos de la nueva generación de La Academia 20 años

Sin embargo, el público también hizo notar la ausencia de personajes como Carlos Rivera, Yuridia, Raúl Sandoval, Jolette y Toñita, quienes también lograron dejar una huella en la historia del programa que desató hace 20 años la fiebre por los reality shows de talento vocal.

En los casos de Carlos Rivera y Yuridia, los cantantes han logrado permanecer en el gusto del público desde su paso por las aulas de la famosa casa/escuela, pues han logrado construir una carrera en la música. En tanto, Raúl Sandoval también ha continuado vigente pese a los años que han pasado desde 2002, cuando se dio a conocer como parte de la primera “camada” de alumnos.

Pero, ellos son sólo algunos de los varios exalumnos que no serán parte de la nueva temporada del programa, y mucho se ha hablado de las razones por las que no aparecen al aire en esta nueva entrega.

Se han rumorado presuntos vetos en la televisora o una negativa directa, pero fue la productora de la emisión, Laura Suárez, quien reveló el porqué de la ausencia de estos cantantes que alguna ves fueron alumnos de La academia.

Y es que algunos de ellos dieron un no rotundo, mientras que hubo quien intentó cobrar por aparecer en el reality show, según lo dado a conocer por el periodista Alejandro Zúñiga en su canal de YouTube.

El reportero de espectáculos pudo hablar con la realizadora de TV Azteca vía telefónica, en la que Suárez negó que los alumnos de la actual generación padezcan un brote de COVID-19, como recientemente se difundió, además le reveló las verdaderas razones por las que algunos famosos no están siendo parte del encuentro generacional de La academia 20 años.

“Platiqué bien con Laura... Ya ven que ha habido mucho rollo que por qué en el programa previo no estuvieron muchos de los que formaron parte de La academia y mucha gente pensó que no los habían tomado en cuenta, que los había censurado, pero ya hablé con la productora y me comentó que a todos los que todo el mundo reclama que no han aparecido, es porque no han querido”, contó Zúñiga en su programa.

Según la plática que tuvo el periodista, se destapó que tanto Carlos Rivera como Yuridia se negaron a formar parte de los programas especiales: “Carlos Rivera no quiso, le dijeron ‘te vamos a entrevistar, es una entrevista chiquita’, y él dijo ‘no quiero’; Yuridia está en el foro de enfrente grabando La voz, pues la señora no ha tenido cinco minutos para ir a sentarse a ser entrevistada, no quiso, que no tenía ni cinco minutos de su agenda para ir y grabar”, expresó.

Además, la respuesta más sorprendente habría sido la de Raúl Sandoval, quien estaba dispuesto a aparecer en la pantalla de TV Azteca a cambio de una retribución económica: “Raúl Sandoval que le hablan y dijo que quería cobrar, pero pues nadie cobró por ese programa, era un poco de regresarle al proyecto lo que te había dado, pues tampoco...”, expresó Zúñiga, quien finalmente contó cómo fue la situación con Jolette:

“A Jolette la fueron a buscar dijo, ‘háblame en 24 horas, háblame en 48 horas”, y después dijo ‘no, no quiero’, les hizo perder el tiempo”, señaló el periodista.

