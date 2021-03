Carlos Rivera: Ex Académico asegura que el cantante lo besó

¿Carlos Rivera es gay? Muchas personas del público se han hecho esta pregunta durante años, especialmente después de que se ha rumorado que el cantante mantiene un romance “falso” con la conductora Cynthia Rodríguez.

Sin embargo, nunca se ha comprobado que el artista mexicano que salió del concurso de canto de TV Azteca, “La Academia”, realmente sea homosexual. Pero las especulaciones sobre la orientación sexual del intérprete nuevamente están en polémica.

Esto ocurrió después de que un ex académico revelara en una entrevista con el medio TVNotas, que Rivera lo besó de manera sorpresiva. Según, Fabrizio Presley, ex participante de La Academia, comentó que conoció al cantante en la tercera temporada del reality de TV Azteca.

Presley aseguró que Carlos Rivera es una gran persona con mucho talento y de gran calidad humana que hace que desde el principio te agrade. Sin embargo, cuando se reencontró con él, fue cuando ocurrió el incómodo momento.

Carlos Rivera le “robó un beso” a Fabrizio Presley

El ex alumno de La Academia dijo que volvió a ver al novio de Cynthia Rodríguez mientras fue a comer con su madre. En el lugar vio al cantante de “Me Muero” acompañado de César Robles, y Frabizio decidió saludar y platicar con él.

Fabrizio asegura que Carlos Rivera lo besó en la boca cuando lo volvió a ver/Foto: Erizos

“Como te digo, Carlos es una persona muy cálida y amable, entonces pensé que me iba a dar un abrazo al despedirse, pero de repente, se acercó más y dije: 'Me va a dar un beso en el cachete'”, relató el ex compañero de Rivera.

“No me hubiera resultado raro porque tengo amigos italianos y franceses que así se despiden aún entre hombres, pero esta vez no era eso. Me agarró la nuca y que me planta un besote en la boca”, dijo Presley.

Aunque Fabrizio dijo que le gustan las mujeres, también declaró en la entrevista que no se sintió ofendido por la muestra de afecto del cantante ya que él es una persona “muy abierta a ese tipo de cosas”.

¿Crees que Carlos Rivera oculta sus preferencias sexuales? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.