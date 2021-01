Carlos Rivera Así DESTAPARON su relación con una mujer de 75 años ¡De Televisa!

Carlos Rivera es uno de los apuestos cantante mexicanos que recientemente ha causado polémica, ya que una importante mujer de Televisa ha destapado la relación que tiene con el cantante.

Tal parece que recientemente una noticia ha despertado el interés de las admiradoras de Carlos Rivera quienes al parecer se enfrentan con fuertes competencias por el cantante, no solo Cynthia Rodríguez, pues una productora de Televisa, presumió su relación con él.

¿Quién es la mujer de Televisa que mensajea a Carlos Rivera?

En esta ocasión fue la propia colaboradora de 75 años quien presumió más detalles sobre la buena relación que lleva con el originario de Huamantla, Tlaxcala quien en pocos años se ha logrado destacar en el medio del espectáculo.

Se trata de la productora Carmen Armendáriz quien presumió que intercambia mensajes por Whatsap y hasta recibió Las Mañanitas en voz del propio cantante, hecho que sin duda despertaría la envidia de muchos internautas.

Tal parece que lo único sorprendente de todo este hecho es que todo podría indicar que en algún momento se podría ver al galán de la conductora Cynthia Rodríguez en una novela bajo la dirección de Carmen Armendáriz.

Hay que estacar que El autor de "Que lo nuestro se quede nuestro", "Te esperaba", "Solo tú", etc., ha logrado colocarse como una de las figuras más importantes en la música en México, lo que también lo lleva a despertar el interés de empresarios de la industria y cultivar amistades muy especiales.

Resulta que a través de la red social de Twitter donde la productora compartió hace varias horas, una publicación en la que mostró una especial gratitud al cantante Carlos Rivera, quien junto a la ex Kabah, se encargaron de adaptar una versión especial de su éxito, "Ya no me acuerdo más de ti".

Cabe destacar que la telenovela será estrenada el próximo 18 de enero a las 19:30 horas y será el tema de Carlos Rivera el que musicalice la poderosa historia de amor de "Pedro" (Gabriel Soto) y "Vera" (Fátima Molina) mismos que se enfrentarán a grandes adversidades.

