Carlos Gascón se declara transexual

El actor español Carlos Gascón, quien fue Peter en "Nosotros los Nobles", se declaró transexual y aparecio vestido de mujer cuando presentó su libro "Karsia. Una historia extraordinaria"

En el libro habla de lo difícil que fue su transformación de hombre a mujer. Pues el actor se ha declarado transexual. Y Ahora después de 45 años, se da a conocer al mundo como Karla Sofía.

Karla Sofía, como ahora se hace llamar el actor, invito a sus fans a leer su libro con un mensaje en su cuenta de Instagram:

A finales de agosto, el actor compartió una imagen en la que tenia barba y cabello largo, y aunque la gente ya empezaba a sospechar, nada había sido confirmado.

"El otro día alguien dijo lo más coherente que nadie me ha dicho hasta ahora, "no entiendo nada de tu vida". Fue lo que dijo el actor refiriéndose a que la gente es la que se encarga de interpretar las cosas a su parecer y no como en realidad son.